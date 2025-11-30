ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν 14 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης χθες, Σάββατο (29/11), το βράδυ στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ' ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

10–14 shot, including children, in #stocktoncalifornia mass shooting late Nov 29 at 1900 Lucile Ave. Victims include 9yo,12yo receiving CPR,23yo.Chaotic scene with multiple ambulances; possible child fatalities at nearby party. Suspect unknown, investigation ongoing #BlackFriday pic.twitter.com/Lj4fLv3MAH — Thepagetoday (@thepagetody) November 30, 2025

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.