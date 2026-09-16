ΗΠΑ: Τέταρτος θάνατος εξαιτίας της επιδημίας ιλαράς στην Πενσιλβάνια

Οι αρχές στην Πενσιλβάνια, στις ανατολικές ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν χθες Τρίτη κατά σειρά τον τρίτο και τον τέταρτο θάνατο που συνδέονται με την ιλαρά, που έκαναν βαρύτερο τον απολογισμό της σοβαρότερης επιδημίας της νόσου αυτής στη χώρα τα τελευταία 35 χρόνια.

Υπέκυψαν και στις τέσσερις περιπτώσεις ανεμβολίαστοι άνθρωποι, διευκρίνισε το πολιτειακό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις ιατροδικαστών στην πολιτεία, πέθαναν δυο ανεμβολίαστα βρέφη, και δυο ενήλικες 18 και 40 ετών αντίστοιχα.

Οι νέοι θάνατοι προστίθενται σε άλλους τρεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών δυο παιδιών, που καταμετρώνται στις ΗΠΑ από το 2025, όταν εκδηλώθηκε η τρέχουσα επιδημία.

Τροφοδοτούν σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον δημοκρατικό κυβερνήτη στην Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο και τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, γνωστό αμφισβητία των εμβολίων.

Ο κ. Σαπίρο τον κατηγόρησε χθες μέσω X ότι τροφοδοτεί τις αδικαιολόγητες ανησυχίες για το εμβόλιο και κάνει τους θανάτους αόρατους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο υπουργός διέταξε την κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ να μην «καταμετρήσει» τους τέσσερις θανάτους στην πολιτεία του, διότι «μάλλον δεν ταιριάζουν με την ψευδή ρητορική του».

Κατηγορίες τις οποίες αντικρούει ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, ο οποίος καταγγέλλει από τη δική του πλευρά «πολιτικοποίηση» των θανάτων αυτών, για κάποιους από τους οποίους αμφισβητεί ότι οφείλονταν στην ιλαρά.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφτεί πάνω από 3.290 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους σχεδόν 700 στην Πενσιλβάνια. Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς από το 1991.

Η ιλαρά προκαλεί συμπτώματα όπως εκδήλωση υψηλού πυρετου, αναπνευστικών δυσχερειών και εξανθημάτων, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή στον εγκέφαλο, με επικίνδυνες συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Η ασθένεια είχε κηρυχτεί εξαλειφθείσα στη χώρα τα χρόνια του 2000, χάρη στον εμβολιασμό, αλλά κάνει δυναμική επιστροφή τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μείωσης του ποσοστού του εμβολιασμού και της αυξανόμενης δυσπιστίας μερίδας του πληθυσμού έναντι των υγειονομικών αρχών.

Μολονότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί μπορούν, σε μεγάλο μέρος της χώρας, να παρακάμπτουν τον κανόνα επικαλούμενοι θρησκευτικούς, κι ακόμη και φιλοσοφικούς, λόγους.

Οι επικλήσεις μη ιατρικών λόγων για την αποφυγή εμβολιασμών αυξήθηκαν αλματωδώς μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού και την έκρηξη της παραπληροφόρησης γύρω από τα εμβόλια.

Προτού δημιουργηθεί εμβόλιο, στις αρχές των χρόνων του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Συνεχίζει σήμερα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές σε όλο τον κόσμο σε ετήσια βάση.