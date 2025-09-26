ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο - «Να ζήσει, τον συγχωρούμε» είπε η οικογένεια του θύματος

Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον φόνο μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο βενζίνης το 1997, εκτελέστηκε την Πέμπτη (25/9), αφού ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ο γιος της άτυχης γυναίκας μάλιστα και ο σύζυγός της, έκαναν εκκλήσεις να του χαριστεί η ζωή.

Ο Τζέφρι Τοντ Γουέστ, 50 ετών, εκτελέστηκε στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα William C. Holman με αέριο αζώτου, μια μέθοδο που η Αλαμπάμα ξεκίνησε να χρησιμοποιεί πέρυσι, όπως σημειώνει η ΕΡΤ. Ήταν μία από τις δύο εκτελέσεις τη νύχτα στις ΗΠΑ, καθώς στο Τέξας εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 13 μηνών κόρης της συντρόφου του.

Ο Γουέστ είχε ομολογήσει το έγκλημα σε συνέντευξη στο Associated Press την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι ήταν 21 ετών, εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και απελπισμένος για χρήματα όταν λήστεψε το κατάστημα όπου εργαζόταν κάποτε, πυροβολώντας την 33χρονη Μπέρι στο κεφάλι και έφυγε με 250 δολάρια.

Η καταδίκη του για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με ληστεία επικυρώθηκε από σώμα ενόρκων με ψήφους 10–2 υπέρ της θανατικής ποινής, την οποία αποδέχθηκε ο δικαστής.

Διαβάστε ακόμα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα: Είχε σκοτώσει τον πεθερό του

Η συγχώρεση από τον γιο του θύματος

Ο Γουίλ Μπέρι, που ήταν μόλις 11 ετών όταν δολοφονήθηκε η μητέρα του, είχε ικετεύσει την κυβερνήτη της Αλαμπάμα Κέι Άιβι να μετατρέψει την ποινή σε ισόβια. «Συγχωρώ τον Γουέστ και τον συγχωρεί και ο πατέρας μου. Δεν θέλουμε να πεθάνει», είχε δηλώσει. Παρά τις εκκλήσεις και τις 2.000 υπογραφές που παρέδωσε στο γραφείο της, η κυβερνήτης απέρριψε το αίτημα, λέγοντας ότι ο νόμος της Αλαμπάμα επιβάλλει τη θανατική ποινή για τις πιο ειδεχθείς δολοφονίες.

Μετά την εκτέλεση, ο Μπέρι εξέφρασε τη θλίψη του αλλά και συλλυπητήρια στους οικείους του Γουέστ: «Από ό,τι καταλάβαμε, εκείνο το βράδυ έδρασε εκτός χαρακτήρα. Προσευχόμαστε να βρει ειρήνη όταν συναντήσει τον Δημιουργό του».