Ακόμη ένας αεροπορικός βομβαρδισμός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ταχύπλοου που επιδιδόταν, κατ’ αυτές, σε «διακίνηση ναρκωτικών» στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες αφού ανακοινώθηκε προηγούμενος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους δυο άνθρωποι.

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις επιχειρήσεις του είδους, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων που απαθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του ταχύπλοου.

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

Με τον βομβαρδισμό αυτό, που προστέθηκε σε δεκάδες προηγούμενους στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική, ο απολογισμός της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης, έφθασε τους 190 νεκρούς.

H SOUTHCOM ανακοίνωσε επίσης μέσω X ότι διεξήγαγε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με δυο νεκρούς, στον ανατολικό Ειρηνικό.