ΗΠΑ: Τροπική καταιγίδα πλησιάζει τις ακτές της Λουιζιάνα με ανέμους που φτάνουν τα 97χμλ/ώρα

Η τροπική καταιγίδα Bertha κρατά επι ποδός τις νότιες ΗΠΑ καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις για τους ισχυρούς ανέμους που φτάνουν ως και τα 97 χλμ/ ώρα από τη Φλόριντα έως τη Λουιζιάνα. Η Bertha φέρνει μαζί της καταρρακτώδεις βροχές, κίνδυνο πλημμυρών και πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα έχει εκδοθεί για τις παράκτιες περιοχές από τα σύνορα Φλόριντας-Αλαμπάμα έως τις ενορίες Τζέφερσον και Πλακμίνς στη Λουιζιάνα.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για θαλάσσια πλημμύρα (storm surge watch) από τα σύνορα Αλαμπάμας-Φλόριντας έως τις εκβολές του ποταμού Μισισιπή. Η προειδοποίηση αφορά την πιθανότητα ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η οποία μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές μέσα στις επόμενες 48 ώρες.



Η Bertha είναι η δεύτερη τροπική καταιγίδα της φετινής περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό, μετά την τροπική καταιγίδα Άρθουρ, η οποία προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η καταιγίδα θα κινηθεί κοντά ή παράλληλα με τις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα, της Αλαμπάμα, του Μισισιπή και της Λουιζιάνα, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθεί δυτικότερα προς το Τέξας.

