ΗΠΑ: Το υπουργείο Πολέμου ζήτησε κονδύλι 200 δισ. δολαρίων για τον πόλεμο στο Ιράν

Το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ζητεί να εγκριθεί κονδύλι 200 δισεκ. δολαρίων για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ προς έγκριση αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, που διανύει την τρίτη του εβδομάδα, ανέφερε χθες Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

