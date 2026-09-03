ΗΠΑ - Υπουργός είπε ότι δεν σκοτώθηκαν Αμερικανοί στο Ιράν: «Σκεφτόταν τη Βενεζουέλα», παρενέβη ο Τραμπ

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, απολογήθηκε σήμερα, επειδή είπε πως κανείς Αμερικανός δεν έχει πεθάνει στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ παραδέχθηκε πως 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, επισημαίνοντας πως σκεφτόταν τη Βενεζουέλα όταν έκανε τη δήλωση.

«Έσφαλα στη διατύπωσή μου. 18 μέλη του στρατού μας έχουν πεθάνει και προς αυτές τις οικογένειες εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και λυπάμαι πολύ για τις απώλειές τους. Σκεφτόμουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου κανείς στρατιώτης δεν πέθανε», έγραψε ο Λάτνικ σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου έκανε τις δηλώσεις αυτές χθες, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNBC, όπου το θέμα της Βενεζουέλας δεν αναφέρθηκε.

Η «νεκρανάσταση» στο Ιράν και η δικαιολογία του Τραμπ

«Νομίζω πως ο τρόπος που ο πρόεδρος χειρίζεται το Ιράν… Δεν έχουν υπάρξει θάνατοι Αμερικανών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια οικονομική ασφυξία, την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρύτερα και νομίζω πως θα είναι πολύ αποτελεσματική», είπε ο Λάτνικ στο CNBC.

Λεπτά πριν από τη συγγνώμη του Λάτνικ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τον υπουργό Εμπορίου σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο υπουργός Λάτνικ είχε τη Βενεζουέλα στον νου του όταν είπε πως κανείς δεν έχει σκοτωθεί. 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ. Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως 18 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της χώρας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 750 έχουν τραυματιστεί.