Ιππασία με τον Ουάσινγκτον, ξύλο με τον Χαλκ Χόγκαν και Warhammer: Το 24ωρο AI Matrix του Ντόναλντ Τραμπ

Ογδόντα ετών και εθισμένος στα social media, ένας κακός συνδυασμός για να περάσεις τα τελευταία σου χρόνια. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπνεύσει τις τελευταίες ώρες τόσο λύπηση όσο και ανησυχία για την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς φαίνεται να έχει παρασυρθεί σε μία «δίνη» από ακατάσχετο «AI shitposting».

Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο ο Ρεπουμπλικανός έχει «ζαλίσει» τα social media με μία σειρά από προκλητικά, ακούσια αστεία ή και απλά αψυχολόγητα post, στα οποία φαντασιώνεται τον εαυτό του ως ιστορική φιγούρα, ηγέτη μίας τεχνολογικής επανάστασης, μέχει και...σταρ του WWE.

Αυτό όμως δεν είναι το μόνο παράξενο. Το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε να εντοπίσουμε μία πολύ ξεκάθαρη αφετηρία σε αυτό τον παροξυσμό, η οποία κάνει την AI καμπάνια του προέδρου να μοιάζει με παρατεταμένο εγκεφαλικό επεισόδιο. Και ξεκίνησε με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο.

Στη ζώνη του AI λυκόφωτος με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ντε Νίρο είναι σήμερα ένα από τα πλέον βαρύνοντα ονόματα του Χολιγουντιανού τζετ σετ που αντιμάχεται τον Ντόναλντ Τραμπ, εχοντάς τον χαρακτηρίσει «τύρρανο», θεωρώντας πως δεν έχει καν την πνευματική οξύτητα για να ηγείται των ΗΠΑ. Ίσως κάτι να ήξερε, εδώ που τα λέμε.

Λίγο παραπάνω από μία ημέρα πριν, κατά τις 11.54 ώρα ΗΠΑ, ο πρόεδρος πόσταρε μία ΑΙ εικόνα του καταξιωμένου ηθοποιού, να κρατά ένα φανελάκι με επιγραφή «Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρός μου», αντιστρέφοντας μία προηγούμενη δήλωσή του.

Από τότε, τα πράγματα στον λογαριασμό του προέδρου στο Truth Social, μόνο την κατιούσα έχουν πάρει.

Λίγο αργότερα, αναρτά μία εικόνα με τον ίδιο και τον πρώτο πρόεδρο Τζορτζ Ουάσινγκτον σε έξοδο για ιππασία. Στο επόμενο, φαίνεται πως έφερε τον εθνοπατέρα στο παρόν, απεικονίζοντάς τον δίπλα του στον Λευκό Οίκο, με λεζάντα: «Ο πρόεδρος Ουάσινγκτον επισκέπτεται τον πρόεδρο Τραμπ».

Και έχουμε και λέμε:

Στα επόμενα δέκα λεπτά, ένας πανζουλισμός από AI εικόνες με τον Τραμπ να διαγράφει το όνομα της λίμνης Οντάριο και να το κάνει λίμνη «Αμερικής», να σχεδιάζει στολές για τη «διαστημική δύναμη ασφαλείας» των ΗΠΑ, να χαιρετά ως ταμίας σε φαστφουντάδικο, και να δίνει στα σύνορα του Ιράν το σχήμα του προφίλ του.

«Όχι άλλο» σας ακούω να εκλιπαρείτε; Μα δεν αρχίσαμε καν.

14.40 ώρα ΗΠΑ - Ο Τραμπ στέκεται δίπλα σε μία οθόνη, που δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να φορά καπελάκι «Τραμπ 2024». Ένα πλοίο με όνομα «Δυμοκρατικό Κώμα» βυθίζεται σαν άλλος Τιτανικός. Ο Τραμπ μεταμορφώνεται στον θρύλο του κατς Χαλκ Χόγκαν.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ βαδίζει μέσα από τους δρόμους μίας μεταποκαλυπτικής Ουάσινγκτον, φορώντας μαύρο παλτό και κόκκινη γραβάτα, σαν άλλος πράκτορας 47, οδηγώντας έναν στρατό από φουτουριστικούς στρατιώτες και ρομπότ, που μοιάζει να βγήκε από το Killzone.

Μερικά AI infographics για τους οικονομικούς δασμούς και την οικονομία του Ιράν, και για ορεκτικό, ένα αμερικανικό μαχητικό να ανατινάσσει ολοσχερώς το νησί Χαργκ.

Στην επόμενη εικόνα, ο Τραμπ επιστρέφει με τον cyborg στρατό του, αλλά αυτή τη φορά έχει κόψει και το φεγγάρι στα δύο. Συγκινητικές στιγμές.

Στο δεύτερο sequel της τριλογίας, απεικονίζει τον εαυτό του σε θρόνο στυλ «Warhammer 40K» σαν άλλος Αυτοκράτορας της Ανθρωπότητας, δίνοντας στους μεταλλαγμένους κομάντο του την εντολή «Δώσ 'τε τους εφιάλτες».

Μικρό διάλειμμα για μία πιο ρεαλιστική σύνθεση, όπου ποζάρει μπροστά από ένα πλήθος ως ηγέτης του κινήματος MAGA,

Αλλά ως εδώ με τον ρεαλισμό. Στην επόμενη εικόνα, ο Τραμπ κάθεται στην κονσόλα ελέγχου ενός διαστημοπλοίου, πραγματοποιώντας πυρηνικά πλήγματα στους εχθρούς του από την ανώτερη ατμόσφαιρα.

Στον επόμενο τόνο, έχει διακτινιστεί ξανά στη Γη, και δουλεύει ως οδηγός νταλίκας, ενώ θυμάται ότι «Το Μαρ α Λάγκο είναι το καλύτερο κλαμπ στον κόσμο».

Υπομονή, σχεδόν τελειώσαμε. Αναρτά μία «πυραμίδα» στην οποία ανακηρύσσει τον εαυτό του τον «Καλύτερο» πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Μία θέση πιο κάτω, οι Λινκολν, Ουάσινγκτον, Ρούσβελτ, Τζέφερσον και Τζάκσον. Αυτοί έλαβαν τον τίτλο «πολύ καλοί».

Συνεχίζουμε. Ταπεινώνει τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε έναν γώνα Ice Hockey. «Σήκω πάνω κυβερνήτα», του φωνάζει, πριν βγάλει μία ξύλινη βαριοπούλα και καταφέρει ένα καίριο χτύπημα σε μία κοτρώνα με το σχήμα του Ιράν.

Μερικά ακόμα αριστουργήματα. Ο τραμπ να παίζει μπρα-ντε-φερ με τον αγαπημένο του Χαλκ Χόγκαν, να εμφανίζεται ως «ο καλύτερος πρόεδρος» στον καθρέφτη του Μπάρακ Ομπάμα, και να ατενίζει με κυάλα μία ναυτική μάχη στα Στενά του Ορμούζ.

Τη στιγμή που γράφονται αυτά, ακόμα δεν έχει πει το τελευταίο του prompt.