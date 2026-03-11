Μενού

Ιράκ: Χτύπησαν με drone διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το χτύπημα του drone στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ. Σύμφωνα με πηγή του Reuters στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ  δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το Reuters τους ζήτησε σχόλιο. Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

