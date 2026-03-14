Ιράκ: Συναγερμός από επίθεση drones σε βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Στόχος drones έγινε στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη. Πυρκαγιά από τη συντριβή αεροσκάφους, σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών στο Ιράκ.

«Καμικάζι» drone
«Καμικάζι» drone εν πτήσει | Shutterstock
Μια επίθεση με drones στόχευσε αργά σήμερα το βράδυ μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, βάση που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στρατεύματα του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν δύο αξιωματούχοι σε δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το περιμετρικό τείχος, πάνω σε αποθήκες και προσωρινές κατασκευές, προκαλώντας πυρκαγιά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φιλοϊρανικές ιρακινές ομάδες πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

ΚΟΣΜΟΣ