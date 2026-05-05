Ιράν: 10 τραυματίες από φωτιά σε εμπορικό κέντρο - Βίντεο από το φλεγόμενο κτίριο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.
Η κρατική τηλεόραση IRIB, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars. Τα ιρανικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fars, πρόβαλαν βίντεο όπου διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται από το συγκρότημα.
