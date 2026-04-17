Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, όσο διαρκεί η εκεχειρία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, κινούμενοι σε κοινή γραμμή με την εκεχειρία στον Λίβανο.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται μέσω προκαθορισμένων, συντονισμένων διαδρομών, όπως προβλέπει η ανακοίνωση από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

