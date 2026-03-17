Ιράν: Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.
Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.
Παράλληλα και Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν απόψε πως ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.
Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.
- Για ποια δικαιοσύνη μου μιλάς; Δικηγόρος κατηγορείται γιατί μετά από πρόωρο τοκετό... δεν πήγε σε δικάσιμο
- Απρόσμενη κριτική του πρωταγωνιστή Δημήτρη Κίτσου για τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τις ελλείψεις
- Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ: «To Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή»
- Μαμαλάκης για την υγεία του: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια, είχα γίνει ανορεκτικός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.