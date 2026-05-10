Το Ιράν απαντά στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν

Ιρανοί περνούν δίπλα από μια μεγάλη πινακίδα του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε έναν δρόμο στην Τεχεράνη - 20 Απριλίου 2026. | EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλη στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Η πηγή δεν έκανε γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η δήλωση έγινε αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι το Ιράν έστειλε την απάντησή του σε πρόταση των ΗΠΑ να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει πώς ή πότε μπορεί να ανοίξει και πάλι αυτή η σημαντική θαλάσσια οδός.

