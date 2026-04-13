Το Ιράν απαντά στις ΗΠΑ: «Αν απειληθούν τα λιμάνια μας, κανένα λιμάνι δεν θα είναι ασφαλές»

Με απειλές στις απειλές, απαντά το Ιράν στα όσα γνωστοποίησαν οι ΗΠΑ περί αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θεωρούν την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας φυσικό και νόμιμο καθήκον και, κατά συνέπεια, η άσκηση της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα χωρικά ύδατα της χώρας μας είναι φυσικό δικαίωμα του ιρανικού έθνους» αναφέρθηκε.

Το Ιράν θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και «τα σκάφη που συνδέονται με τον εχθρό δεν έχουν και δεν θα έχουν το δικαίωμα να διέρχονται» συμπληρώθηκε.

Άλλα σκάφη θα έχουν τη δυνατότητα διέλευσης από τα Στενά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιράν, πρόσθεσε.

«Επίσης, δεδομένων των συνεχιζόμενων απειλών από τον εχθρό κατά του ιρανικού έθνους και της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν μόνιμο μηχανισμό για τον έλεγχο του Ορμούζ» αναφέρθηκε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

«Η επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία πλοίων σε διεθνή ύδατα από τις ΗΠΑ αποτελεί παράνομη πράξη και ισοδυναμεί με πειρατεία. Εάν απειληθεί η ασφάλεια των λιμένων, κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές», πρόσθεσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.