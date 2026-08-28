Ιράν: Απειλές κατά οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Το Ιράν θα στοχοποιήσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ εάν συνεχιστεί ο θαλάσσιος αποκλεισμός εναντίον της χώρας, προειδοποίησε την Πέμπτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ, με ένταση και δύναμη», δήλωσε ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι το Ιράν «έσπασε τον θαλάσσιο αποκλεισμό» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και εξήγαγε μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Πρόσθεσε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προ των κυρώσεων επίπεδα.