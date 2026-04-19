Το Ιράν απέτρεψε δύο τάνκερ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

⁠Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Είμαστε ακόμη μακριά»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ωστόσο υπογράμμισε πως οι δύο πλευρές παραμένουν «ακόμη μακριά» από μια οριστική συμφωνία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν άλυτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γαλιμπάφ.

Παράλληλα, τόνισε ότι «είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, μιλώντας σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.