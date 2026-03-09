Το Ιράν αρνείται ότι επιτέθηκε σε Κύπρο, Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, αρνήθηκε πως η χώρα του εξαπέλυσε επιθέσεις σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Δεν εξαπολύσαμε καμία επίθεση από ιρανικό έδαφος» επεσήμανε ο Μπαγκάι, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις επιθέσεις σε βάρος των τριών χωρών, την περασμένη εβδομάδα.

Κατήγγειλε, δε, πως επρόκειτο για «σκηνοθετημένες επιθέσεις», λέγοντας πως «έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα πως ο εχθρός μπορεί να στήσει συγκεκριμένες επιθέσεις για να δημιουργήσει διχόνοια μεταξύ ημών και άλλων χωρών».

«Δεν είναι πόλεμος επιλογής, αλλά ανάγκης» είπε, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.

Ερωτηθείς για πιθανές προσπάθειες διαμεσολάβησης για κατάπαυση του πυρός, είπε ότι οι συζητήσεις για ένα τέτοιο θέμα είναι «άσχετες» προς το παρόν.

«Τώρα που μιλάμε, οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» σημείωσε και συμπλήρωσε: «Σε αυτό το σημείο, το να μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός από την υπεράσπιση της πατρίδας μας, είναι άσχετο».

«Δεν ξεκινήσαμε ούτε ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε. «Δεν είναι πόλεμος επιλογής. Είναι ένας πόλεμος ανάγκης, που μας επιβλήθηκε».

Παράλληλα, τόνισε πως το Ιράν θέλει να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους γείτονες, αλλά επέμεινε πως «διατηρήσει το δικαίωμά του στην άμυνα εάν τα εδάφη άλλων χωρών χρησιμοποιηθούν για την εξαπόλυση επιθέσεων.

«Η αμυντική μας στάση δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως επίθεση προς όποια απ΄αυτές τις χώρες» δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, επεσήμανε πως «κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διατηρήσουμε την ασφάλεια και να παρέχουμε την απαραίτητη προστασία σε όλες» τις διπλωματικές αποστολές στη χώρα.