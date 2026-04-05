Το Ιράν διαψεύδει τις ΗΠΑ: «Απέτυχε η αποστολή για τον πιλότο, καταρρίψαμε τρία εναέρια μέσα τους»

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή (03/04).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ότι αυτός ο αξιωματικός διασώθηκε και είναι «σώος και ασφαλής», έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν - ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 - επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης «απέτυχε».

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: Iranian Media Release Video Footage from the Wreckage of the Destroyed U.S. C-130 Hercules Plane https://t.co/w3rEypWrCf pic.twitter.com/biYIuxUZh0 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 5, 2026

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Ανάρτηση στο X έκανε και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έγραψε: «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άλλες τρεις τέτοιες νίκες, θα καταστραφούν εντελώς».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από την πλευρά του, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για πολίτες ή στρατιωτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone, επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.