Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο παλαιστή της εθνικής - Καταγγελίες πως βασανίστηκε για να ομολογήσει

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την Πέμπτη (19/03), την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», όπως χαρακτηρίστηκαν, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ήταν και ο έφηβος Σαλέχ Μοχαμαντί, μέλος της εθνικής ομάδας πάλης της χώρας.

«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στη χώρα.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Κομ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις θανατικές τους ποινές, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι πανεθνικές διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο και κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο, αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις ιρανικές Αρχές. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Tasnim, ένα ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, ανέφερε ότι οι Μοχαμαντί, Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία δύο αστυνομικών σε ξεχωριστές επιθέσεις στο Κομ.

Το Tasnim ανέφερε ότι καταδικάστηκαν επίσης για «μοχαρεμπέχ» - πόλεμο κατά του Θεού - μία από τις κατηγορίες που χρησιμοποιεί το Ιράν για να επιβάλλει θανατικές ποινές σε διαδηλωτές και αντιπάλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι τρεις άνδρες είχαν ομολογήσει, μετά από βασανιστήρια, και εκτελέστηκαν χωρίς δίκαιη δίκη.

Ο θάνατός τους ήρθε μια μέρα αφότου το Ιράν εκτέλεσε άλλον έναν άνδρα με διπλή ιρανική και σουηδική υπηκοότητα. Ο Κουρούς Κεϊβάνι απαγχονίστηκε αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ανέφερε το δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

Ο Κεϊβάνι φέρεται να συνελήφθη κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

«Μας είναι σαφές ότι η νομική διαδικασία που οδήγησε στην εκτέλεση του Σουηδού πολίτη δεν ήταν νομικά ασφαλής», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, σε ανακοίνωσή του.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες φέρεται να εξαπλώθηκαν σε 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες, πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Γρήγορα εξελίχθηκαν σε αιτήματα για πολιτική αλλαγή και έγιναν μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για το κληρικό κατεστημένο από την Ισλαμική επανάσταση του 1979.