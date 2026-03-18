Ιράν: Εκτελέστηκε καταδικασμένος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στον απαγχονισμό άνδρα που κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της δικαστικής εξουσίας, κατά το οποίο επρόκειτο για τον Κουρός Κεϊβανί.
Ο άνδρας αυτός κρίθηκε «ένοχος» στη δίκη του με την κατηγορία πως είχε «προμηθεύσει την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, τη Μοσάντ, με φωτογραφίες και πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες στο Ιράν», μετέδωσε νωρίς το πρωί το Mizan.
Σε μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ επί δεκαετίες, οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εκτελέσει δεκάδες ανθρώπους που κατηγορούσαν πως ήταν πράκτορες της Μοσάντ ή ότι διευκόλυναν επιχειρήσεις της στην ιρανική επικράτεια.
Σημειώνεται πως οι Αρχές της χώρας έχουν ζητήσει την άμεση και παραδειγματική τιμωρία όσων συνδέονται με Ισραήλ και ΗΠΑ.
- Το μήνυμα Γεραπετρίτη στους Γερμανούς, η μεγάλη κινητοποίηση για το ΠΑΣΟΚ και η αγωνία του Τρύφωνα
- Πώς το Ισραήλ «εξόντωσε» τον Αλί Λαριτζανί, de facto ηγέτη του Ιράν – Η αποστολή 1.600 χλμ. μακριά
- Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» για δεύτερη ημέρα σε όλη τη χώρα – Συγκέντρωση του ΣΑΤΑ και πορεία
- Καιρός σήμερα: Τι ώρα θα αρχίσουν οι βροχές στην Αττική – Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.