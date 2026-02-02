Ιράν: Ελεύθερος ο Ερφάν Σολτανί που φημολογούνταν ότι θα εκτελεστεί

Ο Ερφάν Σολτανί, ο 26χρονος Ιρανός ο οποίος φημολογούνταν πως θα εκτελεστεί από το καθεστώς λόγω της συμμετοχής του στις αιματηρές διαδηλώσεις στη χώρα, φαίνεται ότι έχει αφεθεί ελεύθερος, όπως μεταφέρουν μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα και η υπόθεσή του είχε φτάσει μέχρι την Ουάσινγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπόσχεται σκληρή απάντηση εάν το Ιράν προχωρήσει στην εκτέλεσή του.,

Συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου στο σπίτι του και είχε κατηγορηθεί για «συνάθροιση και συμπαιγνία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας», καθώς και «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» κατά του καθεστώτος.

Το περασμένο Σάββατο (31/01), αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την απελευθέρωση ή την κατάστασή του.

Την περίοδο της κράτησής του, είχε δει την οικογένειά του, που σημείωσε ότι ήταν καλά και αρτιμελής.

Συγγενής του δήλωνε τότε πως είναι ένας «απίστευτα ευγενικός και καλόκαρδος νεαρός άνδρας» που «πάντα αγωνιζόταν για την ελευθερία του Ιράν».

Η επισφαλής μοίρα του Σολτανί έγινε μια από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις διεθνώς, κατά τη διάρκεια των τεράστιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν τον περασμένο μήνα.

Περισσότεροι από 6.400 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και πάνω από 1.000 έχουν συλληφθεί από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA), το οποίο πρόσθεσε ότι άλλοι 11.280 θάνατοι βρίσκονται υπό εξέταση. Το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς του HRANA.