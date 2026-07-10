Ιράν: Ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ - Απών ο γιος και διάδοχός του

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

Videos released by Iranian state media showed that no senior Iranian official was present in the front row of funeral prayers for Ali Khamenei in Mashhad, led by his eldest son Mostafa. However, some officials including Ghalibaf, Ejei, Mokhber and Hassan Khomeini were seen… pic.twitter.com/pcalfD8a64 — Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2026

Η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από την τελετή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ, καλυμμένο με τη σημαία του Ιράν, μεταφέρθηκε στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, ενώ πλήθος πολιτών είχε συγκεντρωθεί έξω από το τέμενος για να παρακολουθήσει τις τελετές και να προσευχηθεί. Ωστόσο, δεν υπήρξε δημόσια εμφάνιση του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Videos from Ali Khamenei’s final state-run funeral in Mashhad on Thursday night showed Islamic Republic loyalists chanting “death to America” and “death to Israel” while calling for revenge over the slain supreme leader’s death. pic.twitter.com/ZpCkE4jrQC — Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2026

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι «η σορός του μάρτυρα ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης» ενταφιάστηκε στον χώρο μνήμης του ιερού του Ιμάμη Ρεζά, ολοκληρώνοντας μια σειρά εξαήμερων τελετών πένθους.

Iran / Mashhad-Trauerfeier



Dieser Tag war unbeschreiblich.

Millionen Menschen nahmen Abschied in der zweit größten Stadt im Iran.

Nun hat Khamenei seine Ruhe gefunden.

Die Menschen im Iran und alle Schiiten dieser Welt werden ihn immer im Herzen behalten. pic.twitter.com/lM2ynbZZUg — Hai Stein (@Stein3Hai) July 9, 2026