Μενού

Ιράν: Ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ - Απών ο γιος και διάδοχός του

Ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, τερματίζοντας μια διακυβέρνηση 37 ετών.

Reader symbol
Newsroom
Ιράν
Ιράν | EPA/WAEL HAMZEH/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η ταφή του έγινε με απόντα τον γιο και διάδοχό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον με βάση τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

Η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από την τελετή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ, καλυμμένο με τη σημαία του Ιράν, μεταφέρθηκε στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, ενώ πλήθος πολιτών είχε συγκεντρωθεί έξω από το τέμενος για να παρακολουθήσει τις τελετές και να προσευχηθεί. Ωστόσο, δεν υπήρξε δημόσια εμφάνιση του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι «η σορός του μάρτυρα ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης» ενταφιάστηκε στον χώρο μνήμης του ιερού του Ιμάμη Ρεζά, ολοκληρώνοντας μια σειρά εξαήμερων τελετών πένθους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ