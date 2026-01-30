Ιράν: Επικοινωνία του εμίρη του Κατάρ με τον Πεζεσκιάν με στόχο την αποκλιμάκωση

Ο εμίρης του Κατάρ και ο πρόεδρος του Ιράν συνομίλησαν τηλεφωνικά για να κάνουν έναν απολογισμό της περιφερειακής κατάστασης και των προσπαθειών αποκλιμάκωσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA, με φόντο τις αμερικανικές απειλές για στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το QNA, ο σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και ο Μασούντ Πεζεσκιάν συζήτησαν για τις «τελευταίες εξελίξεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συγκεκριμένα για την εξέλιξη της παρούσας κατάστασης, όπως και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να μειωθούν οι εντάσεις και να υπάρξει σταθερότητα».

Οι δύο ηγέτες επέμειναν επίσης στη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας.

«Θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση»

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές» βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.

«Θα υπάρξει αμέσως αποφασιστική απάντηση», προειδοποίησε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, κάνοντας λόγο για τα «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, λίγες ημέρες αφού κατέπλευσε στην περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».