Ιράν: Επιστρατεύουν 12χρονα παιδιά για περιπολίες και ελέγχους στους δρόμους

Οι ιρανικές αρχές αποφάσισαν να επιτρέψουν σε εφήβους έως και 12 ετών να ενταχθούν στις γραμμές των εθελοντών που περιπολούν στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος.
«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να συμβάλει στο μέτωπο αντίστασης κατά του παγκόσμιου τυράννου (σ.σ. διατύπωση που παραπέμπει στις ΗΠΑ) και έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών μεταξύ των νέων» είπε ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην τηλεόραση.
Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πολλαπλασιάζουν τα φυλάκια ελέγχου στην Τεχεράνη, με στόχο να εμποδίσουν τυχόν διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Αρμόδιοι για αυτούς τους ενισχυμένους ελέγχους είναι οι Μπασίτζ, η «δύναμη κινητοποίησης» που αποτελείται από περίπου 600.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τον Νανταλί «πολλοί νέοι και έφηβοι θέλουν να συμμετάσχουν» σε αποστολές που αναλαμβάνουν οι Μπασίτζ, όπως «να συλλέγουν δεδομένα ασφαλείας και να κάνουν περιπολίες».
