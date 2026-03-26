Ιράν: Επιστρατεύουν 12χρονα παιδιά για περιπολίες και ελέγχους στους δρόμους

Ακραία απόφαση στο Ιράν. Επιστρατεύουν παιδιά μόλις 12 ετών στους Μπασίτζ για περιπολίες και ελέγχους ασφαλείας στην Τεχεράνη.

Στρατιώτες του Λιβανέζικου στρατού στέκονται στο σημείο όπου έπεσαν θραύσματα από αναχαιτισμένο πύραυλο στην περιοχή Haret Sakher - 24 Μαρτίου 2026 | EPA/WAEL HAMZEH/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι ιρανικές αρχές αποφάσισαν να επιτρέψουν σε εφήβους έως και 12 ετών να ενταχθούν στις γραμμές των εθελοντών που περιπολούν στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος.

«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να συμβάλει στο μέτωπο αντίστασης κατά του παγκόσμιου τυράννου (σ.σ. διατύπωση που παραπέμπει στις ΗΠΑ) και έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών μεταξύ των νέων» είπε ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην τηλεόραση.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πολλαπλασιάζουν τα φυλάκια ελέγχου στην Τεχεράνη, με στόχο να εμποδίσουν τυχόν διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Αρμόδιοι για αυτούς τους ενισχυμένους ελέγχους είναι οι Μπασίτζ, η «δύναμη κινητοποίησης» που αποτελείται από περίπου 600.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Νανταλί «πολλοί νέοι και έφηβοι θέλουν να συμμετάσχουν» σε αποστολές που αναλαμβάνουν οι Μπασίτζ, όπως «να συλλέγουν δεδομένα ασφαλείας και να κάνουν περιπολίες».

