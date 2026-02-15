Το Ιράν έτοιμο για συμβιβασμούς για το πυρηνικό πρόγραμμα αν ο Τραμπ άρει κυρώσεις

To Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του με τις ΗΠΑ στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να συζητήσει την άρση των κυρώσεων, δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξή του στο BBC, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο αφότου η Ελβετία επιβεβαίωσε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα.

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες» δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαπραγματεύσεις ενώ ο Τραμπ μιλά για πτώση καθεστώτος

Την ίδια ώρα βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε πως «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν «δύσκολες» και άφησε να εννοηθεί πως η ενστάλαξη φόβου στην Τεχεράνη ενδεχομένως να ήταν απαραίτητη, προκειμένου να επιλυθεί ειρηνικά η αντιπαράθεση.

«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση» σημείωσε, απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το οποίο «θα είναι έτοιμο» σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.