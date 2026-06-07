Μενού

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός ήχησε την Κυριακή (07/06) στο Ισραήλ, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Reader symbol
Newsroom
Επίθεση του Ισραήλ στην τεχεράνη
Επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεγερμός ήχησε στο Ισραήλ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο βόρειο τμήμα της χώρας σύμφωνα με τον IDF, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει εκτοξεύσεις πυραύλων και επιχειρεί την αναχαίτισή τους.

Η επίθεση αυτή έρχεται μετά τις απειλές που εξέδωσε η Τεχεράνη για σκληρή απάντηση, ύστερα από τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση αποτελεί απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινού εδάφους.

Την ίδια ώρα, λιβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και 11 τραυματίες, ενώ κάτοικοι που είχαν επιστρέψει πρόσφατα στην Νταχίγια προχωρούν εκ νέου στην εκκένωση της περιοχής, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τις απειλές από την Τεχεράνη. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εξέδωσε απειλές ότι το Ιράν θα δώσει «οδυνηρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα, ζητώντας μάλιστα από τους Ισραηλινούς να «κοιτάξουν τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών απόψε».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ