Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ - Οι πρώτες πληροφορίες

Συνεγερμός ήχησε στο Ισραήλ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο βόρειο τμήμα της χώρας σύμφωνα με τον IDF, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει εκτοξεύσεις πυραύλων και επιχειρεί την αναχαίτισή τους.

Η επίθεση αυτή έρχεται μετά τις απειλές που εξέδωσε η Τεχεράνη για σκληρή απάντηση, ύστερα από τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση αποτελεί απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινού εδάφους.

Την ίδια ώρα, λιβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και 11 τραυματίες, ενώ κάτοικοι που είχαν επιστρέψει πρόσφατα στην Νταχίγια προχωρούν εκ νέου στην εκκένωση της περιοχής, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τις απειλές από την Τεχεράνη. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εξέδωσε απειλές ότι το Ιράν θα δώσει «οδυνηρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα, ζητώντας μάλιστα από τους Ισραηλινούς να «κοιτάξουν τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών απόψε».