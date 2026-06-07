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Ιράν: «Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε» - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα στο Ισραήλ μετά την επίθεση στη Βηρυτό

Αμέσως μετά την επίθεση σήμερα, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στις εισόδους των νότιων προαστίων, καθώς πολλοί άνθρωποι αποφάσισαν να φύγουν.

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Λίβανος
Κατεστραμμένο κτίριο στη Βηρυτό | ΑΠΕ-ΜΠΕ/WAEL HAMZEH
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Την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό κατήγγειλε το Ιράν και προανήγγειλε «οδυνηρή απάντηση» τη νύχτα της Κυριακής.

Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «ανταποκριθεί με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο» στην ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην Νταχίγιε που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να μπουν στη θέση τους. Κοιτάξτε τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη απόψε», έγραψε στο X.

Νωρίτερα, ισραηλινές επιθέσεις «στόχευσαν δύο διαμερίσματα σε δύο κτίρια», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ΝΝΑ.

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, αν και έχει ανανεωθεί, είναι μόνο κατ’ όνομα, όπως επισημαίνει το Al Jazeera.

 

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