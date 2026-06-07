Τραμπ: «Όχι» σε αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων πριν τη συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν θα ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ή δεν θα καταργήσει οποιεσδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα εξετάσει τα παραπάνω βήματα μετά από την επίτευξη μιας συμφωνίας. «Έρχεται μετά», δήλωσε. «Ναι, αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν μία καλή δουλειά, αρχίζουμε να μιλάμε. Ναι».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μία βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.