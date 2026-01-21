Ιράν για επιθετικότητα Τραμπ: «Αξίζει στην ΕΕ, κάθε συμφωνία είναι συμφωνία»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ρίχνει τα «πυρά» του κατά της ΕΕ – και εμμέσως των ΗΠΑ – αναφέροντας πως η τωρινή στάση της Ένωσης, όσον αφορά στη Γροιλανδία, δεν φάνηκε να ισχύει και όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωνε, μονομερώς, τη συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα τη χώρας του.

«Όταν οι ΗΠΑ παραβιάζουν μια συμφωνία που υπογράφηκε με την ΕΕ μόλις πριν από έξι μήνες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξαφνικά, αναλαμβάνει δράση και επιμένει ότι "στην πολιτική, όπως και στις επιχειρήσεις, μια συμφωνία είναι μια συμφωνία" και ότι όταν οι ομόλογοι "σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι"» ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο Χ.

«Δυστυχώς για την Ευρώπη, το τρέχον δίλημμά της είναι ο ορισμός της "αντίδρασης". Η ΕΕ υπάκουσε πιστά και μάλιστα συνέδραμε τον Πρόεδρο Τραμπ όταν αυτός κατάργησε μονομερώς τη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Κάνοντας αυτό, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί το σήμερα» συμπλήρωσε στην ίδια ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ένα «σαφές δίδαγμα» που πρέπει να εξαχθεί απ΄αυτά.

«Είτε "όλες οι συμφωνίες είναι συμφωνίες", είτε ‘καμία χειραψία δεν σημαίνει τίποτα’. Είναι τόσο απλό, και η συνέπεια του δεύτερου δεν είναι τίποτα λιγότερο από την κατάρρευση της διεθνούς τάξης».

Καταλήγοντας, επεσήμανε «η απειλή του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία με κάθε μέσο (…) δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ήπειρο που το αξίζει περισσότερο».

