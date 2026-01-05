Ιράν για σύλληψη Μαδούρο: «Πρέπει να απελευθερωθεί - Είναι παράνομη ενέργεια»

Στον απόηχο της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας από τις ΗΠΑ, το Ιράν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, ζήτησε σήμερα την απελευθέρωσή του.

«Ο πρόεδρος μιας χώρας και η σύζυγός του απήχθησαν. «Δεν υπάρχει λόγος υπερηφάνειας, πρόκειται για παράνομη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Όπως τόνισε ο λαός της Βενεζουέλας, ο πρόεδρός του πρέπει να απελευθερωθεί», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Εξάλλου το Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις του με τη Βενεζουέλα δεν θα αλλάξουν.

«Οι σχέσεις μας με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένης της Βενεζουέλας, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και έτσι θα παραμείνουν», τόνισε ο Μπαγκαΐ.

«Είμαστε σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας», σημείωσε ο ίδιος.

Νέες κατηγορίες του Ιράν στο Ισραήλ

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα» αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον αγώνα» του ιρανικού λαού με αφορμή ένα κίνημα διαμαρτυρίας.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική μας ενότητα και πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και ορισμένων ριζοσπαστικών Αμερικανών αξιωματούχων δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκίνηση βίας», είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.