Ιράν: Γιατί η οικονομική «Νορμανδία» του Ντόναλντ Τραμπ θα εφαρμοστεί σε δόσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε αυτή την εβδομάδα εντολή σε απανταχού Αμερικανούς διπλωμάτες να ενημερώσουν τις χώρες τους ότι πρέπει να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, ενώ όσες διαθέτουν υποκαταστήματα ιρανικών τραπεζών θα πρέπει να τα κλείσουν άμεσα.

Οι τελευταίες κυρώσεις εντάσσονται στην «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος» (Operation Economic Outcast), τη λεγόμενη «οικονομική Νορμανδία» που είχε εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, μία στρατηγική οικονομικού αποκλεισμού για την ισλαμική δημοκρατία.

Αντί να εφαρμόσει μια σαρωτική και άπαξ επίθεση όμως, τα μέτρα έχουν επιβληθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση της εκστρατείας.

Ιράν - Ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων

Παράλληλα, έκδηλη είναι η αμφιβολία μεταξύ ειδικών και διπλωματών σχετικά με το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα λάβουν ουσιαστικά μέτρα εναντίον βασικών εταίρων του Ιράν, όπως η Κίνα.

Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχουν οι νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη, η οποία έχει καταφέρει να αντέξει δεκαετίες οικονομικής πίεσης από τη Δύση.

«Οι Ιρανοί διαχειρίζονται και αποφεύγουν τις κυρώσεις εδώ και μισό αιώνα, για όνομα του Θεού. Μπορούν να αντέξουν σχεδόν οτιδήποτε τους επιβληθεί», δήλωσε περιφερειακή πηγή.

Ειδικοί επισημαίνουν, πάντως, ότι οι επιπτώσεις των κυρώσεων απαιτούν χρόνο για να γίνουν αισθητές.

Πρώην ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι σημάδια οικονομικής πίεσης στο Ιράν, όπως οι μεγάλες ουρές για φυσικό αέριο ή τα άδεια ράφια στα καταστήματα, φαίνεται να αποτελούν «μέρος αυτού που έχει ήδη συμβεί και όχι κάτι καινούργιο».