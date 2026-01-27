Ιράν: Γυναίκα κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της -Τη δολοφόνησαν σε διαδήλωση

Μια γυναίκα κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της στο Ιράν, επειδή το καθεστώς την πυροβόλησε στο κεφάλι. Αυτό βλέπουμε σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μαζί Αλιντζάντ, τη στιγμή που καταγράφει μια νεαρή κοπέλα να κόβει την κοτσίδα της στην κηδεία της αδερφής της.

Συγκεκριμένα, η 21χρονη Μελίκα Ντάστιαμπ, μουσικός και φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, έχασε τη ζωή της πριν 2 εβδομάδες σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Κερμανσάχ. Η ίδια, όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες της, κατέβηκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς.

