Μενού

Ιράν: Γυναίκες «επαναστατούν» κυκλοφορώντας με μηχανές στους δρόμους της Τεχεράνης

Γυναίκες στην πρωτεύουσα του Ιράν χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτες ως σύμβολο ανεξαρτησίας.

Reader symbol
Newsroom
Μοτοσυκλέτα
Μοτοσυκλέτα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Όταν η Μεράτ Μπεχνάμ  βρήκε για πρώτη φορά το θάρρος να οδηγήσει το κίτρινο σκούτερ της στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, για να φτάσει στο καφέ που διατηρεί, η κίνηση δεν ήταν η κύρια ανησυχία της. Η κύρια ανησυχία της, ήταν τα αποδοκιμαστικά βλέμματα, οι λεκτικές προσβολές, ακόμα και ο έλεγχος που θα μπορούσε να της κάνει η αστυνομία επειδή ήταν γυναίκα που οδηγούσε μοτοσικλέτα στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, προς έκπληξή της, η Μπεχνάμ, διαπίστωσε πως έγινε αποδεκτή στον δρόμο, κάτι που ίσως αποτελεί δείγμα της ευρύτερης επανεξέτασης από τις γυναίκες σχετικά με τις κοινωνικές προσδοκίες στο Ιράν. Ναι, δεν είναι η αλλαγή που περιμένει κανείς - ειδικά καθώς οι πολιτικοί ζητούν την εφαρμογή των νόμων για τη χιτζάμπ ή τη μαντίλα, αλλά αντιπροσωπεύει μια αλλαγή. «Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα», δήλωσε η Μπεχνάμ στο Associated Press, αφού πήγε με το αυτοκίνητο στο καφέ της μια μέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ