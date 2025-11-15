Ιράν: Γυναίκες «επαναστατούν» κυκλοφορώντας με μηχανές στους δρόμους της Τεχεράνης

Όταν η Μεράτ Μπεχνάμ βρήκε για πρώτη φορά το θάρρος να οδηγήσει το κίτρινο σκούτερ της στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, για να φτάσει στο καφέ που διατηρεί, η κίνηση δεν ήταν η κύρια ανησυχία της. Η κύρια ανησυχία της, ήταν τα αποδοκιμαστικά βλέμματα, οι λεκτικές προσβολές, ακόμα και ο έλεγχος που θα μπορούσε να της κάνει η αστυνομία επειδή ήταν γυναίκα που οδηγούσε μοτοσικλέτα στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, προς έκπληξή της, η Μπεχνάμ, διαπίστωσε πως έγινε αποδεκτή στον δρόμο, κάτι που ίσως αποτελεί δείγμα της ευρύτερης επανεξέτασης από τις γυναίκες σχετικά με τις κοινωνικές προσδοκίες στο Ιράν. Ναι, δεν είναι η αλλαγή που περιμένει κανείς - ειδικά καθώς οι πολιτικοί ζητούν την εφαρμογή των νόμων για τη χιτζάμπ ή τη μαντίλα, αλλά αντιπροσωπεύει μια αλλαγή. «Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα», δήλωσε η Μπεχνάμ στο Associated Press, αφού πήγε με το αυτοκίνητο στο καφέ της μια μέρα.

