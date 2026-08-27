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Το Ιράν χλευάζει το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης - «Καθαρή παρωδία»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χλευάζει το σχέδιο οικονομικής απομόνωσης των ΗΠΑ, αποκαλώντας το «καθαρή παρωδία».

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Ιράν | AP
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Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε το σχέδιο των ΗΠΑ να απομονώσουν την Τεχεράνη, με την ονομασία «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος», ως «καθαρή παρωδία».

Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπακάεϊ δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον δεν έχει κανένα νόημα, καθώς ανακοίνωσε κυρώσεις που... ήδη υπήρχαν.

Οι ΗΠΑ «στρέφονται στο Μπαχρέιν - μια χώρα χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική ανταλλαγή με το Ιράν - για να αποδείξουν ότι ο «συνασπισμός» τους λειτουργεί», δήλωσε ο Μπακάεϊ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι μίλησε με τον υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Χαλίφα Αλ Χαλίφ, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν.

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