Το Ιράν χλευάζει το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης - «Καθαρή παρωδία»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε το σχέδιο των ΗΠΑ να απομονώσουν την Τεχεράνη, με την ονομασία «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος», ως «καθαρή παρωδία».

Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπακάεϊ δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον δεν έχει κανένα νόημα, καθώς ανακοίνωσε κυρώσεις που... ήδη υπήρχαν.

Οι ΗΠΑ «στρέφονται στο Μπαχρέιν - μια χώρα χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική ανταλλαγή με το Ιράν - για να αποδείξουν ότι ο «συνασπισμός» τους λειτουργεί», δήλωσε ο Μπακάεϊ.

Washington’s Iran policy has reached pure parody.



It turns to Bahrain - a country with virtually no meaningful economic exchange with Iran - to prove that its “coalition” is working.



It then “stops” Iranian sports and academic exchanges that had already been effectively dead… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) August 26, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι μίλησε με τον υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Χαλίφα Αλ Χαλίφ, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν.