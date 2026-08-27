Το Ιράν χλευάζει το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης - «Καθαρή παρωδία»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε το σχέδιο των ΗΠΑ να απομονώσουν την Τεχεράνη, με την ονομασία «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος», ως «καθαρή παρωδία».
Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπακάεϊ δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον δεν έχει κανένα νόημα, καθώς ανακοίνωσε κυρώσεις που... ήδη υπήρχαν.
Οι ΗΠΑ «στρέφονται στο Μπαχρέιν - μια χώρα χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική ανταλλαγή με το Ιράν - για να αποδείξουν ότι ο «συνασπισμός» τους λειτουργεί», δήλωσε ο Μπακάεϊ.
Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι μίλησε με τον υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Χαλίφα Αλ Χαλίφ, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν.
- Αποστολία Ζώη: Με ράστα μαλλιά στη Ζανζιβάρη - «Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας»
- Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος στο Νεπάλ: «Αποκολλήθηκε βράχος από τον παγετώνα και πήρε σβάρνα χωριά, γέφυρες, σχολεία»
- Δημήτρης Κόκοτας: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε, δεν υπήρξε μέρα που δεν πήγα να τον δω», λέει η σύζυγός του
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.