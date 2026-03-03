Το Ιράν χτύπησε με drone το προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι

Στο κόκκινο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

#BREAKING

The moment the US consulate in Dubai was targeted by an Iranian suicide drone. pic.twitter.com/lmD5Ypbg20 — Tehran Times (@TehranTimes79) March 3, 2026

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το Ιράν έπληξε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

Διαβάστε ακόμα: Μακρόν: «Στέλνουμε φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο»

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές του Ιράν, ενώ ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται και σε σημεία του νότιου Λιβάνου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα εναντίον του «συγκροτήματος ηγεσίας» στην Τεχεράνη, στα οποία περιλαμβάνονται το προεδρικό γραφείο και το κτήριο του Συμβουλίου των Σοφών. Παράλληλα, έκανε λόγο για βομβαρδισμό μυστικών εγκαταστάσεων όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το Ιράν αναπτύσσει τεχνολογία για τον εμπλουτισμό υλικών και την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Από την πλευρά του, το Ιράν προχώρησε σε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά και εναντίον χωρών του Περσικού Κόλπου. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στη Ντόχα, στο Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι.

Διαβάστε ακόμα: Κλιμάκωση πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το ρίσκο του Τραμπ και όσα μπορεί να πάνε λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιτίθεται σε χώρες που «δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμβαίνουν», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν πλήττει «μόνο πολιτικούς στόχους». Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση του Ιράν, απάντησε ότι «οι περισσότεροι από αυτούς που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί», προσθέτοντας ότι και η «εναλλακτική λύση» δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή.

Παράλληλα, η Γαλλία και η Βρετανία ανακοίνωσαν την αποστολή αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να καταπλεύσουν στο νησί οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.