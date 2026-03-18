Ιράν: Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ

Ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε χθες Τρίτη από «βλήμα», χωρίς να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους του προσωπικού, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή.
Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιένη, στην Αυστρία, «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X.
Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», πρόσθεσε.
Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
- Για ποια δικαιοσύνη μου μιλάς; Δικηγόρος κατηγορείται γιατί μετά από πρόωρο τοκετό... δεν πήγε σε δικάσιμο
- Απρόσμενη κριτική του πρωταγωνιστή Δημήτρη Κίτσου για τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τις ελλείψεις
- Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ: «To Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή»
- Μαμαλάκης για την υγεία του: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια, είχα γίνει ανορεκτικός»
