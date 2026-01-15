Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει live ανακρίσεις διαδηλωτών - ΜΚΟ καταγγέλλουν «σκηνοθετημένες ομολογίες»

Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε ο ίδιος, μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών.

Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για σκηνοθετημένες «ομολογίες» με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να δηλώνουν ότι είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν σήμερα, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ εμφανίζεται καθισμένος, περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα (με το πρόσωπο φλουταρισμένο), με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη.

«Δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιον λόγο έκανα μια τέτοια βλακεία», ακούγεται να λέει με λυγμούς η γυναίκα.

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αναγκαστικές ομολογίες των διαδηλωτών λίγες ημέρες αφού ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία. «Η μετάδοση ομολογιών που ελήφθησαν με εξαναγκασμό και βασανιστήρια, πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, είναι αντίθετη με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.