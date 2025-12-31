Ιράν: Η Μοσάντ καλεί τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους - Επίθεση σε κυβερνητικό κτίριο

Έκκληση στους διαδηλωτές για ενίσχυση των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ισραηλινή Μοσάντ, διαβεβαιώνοντας τους ότι θα δώσει και η ίδια το «παρών», όσο οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εξαπλώνονται από χθες σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια.

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ηρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», δηλώνουν μέσω του λογαριασμού τους στο Χ οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ που απευθύνονται στην γλώσσα φαρσί στους ιρανούς διαδηλωτές.

«Οχι μόνο από μακριά ή με λόγια. Είμαστε επίσης μαζί σας επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που μεταδόθηκε στα εβραϊκά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Αυτό το μήνυμα έρχεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο τελευταίος μετά την λήξη των συνομιλιών προειδοποίησε το Ιράν για νέα πλήγματα στην περίπτωση που η Τεχεράνη αποκαταστήσει τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά της προγράμματα.

Η ρήξη στη σχέση Ιραν - Ισραήλ

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, κατηγορεί διαχρονικά το εβραϊκό κράτος για επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και για τις δολοφονίες Iρανών στρατιωτικών, πολιτικών και επιστημόνων.

Η Μοσάντ έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την ικανότητά της να διεισδύει στα άδυτα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα μετά την υποτίμηση του νομίσματος

Το Ιράν και το Ισραήλ, που είναι εχθροί από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, διεξήγαγαν τον Ιούνιο πόλεμο 12 ημερών που ξεκίνησε με μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση κατά στρατιωτικών, πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και κατοικημένων περιοχών.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα ισραηλινά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, drones τα οποία είχαν εισέλθει στο Ιράν εκ των προτέρων, πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη.

Τον Ιούλιο 2024, το Ιράν ταπεινώθηκε από την δολοφονία από το Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ισμαΐλ Χανίγιε, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς.

Το κίνημα διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος διαβίωσης κέρδισε έδαφος χθες στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ακούει τις «θεμιτές διεκδικήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας προειδοποίησε ότι η ιρανική δικαστική εξουσία θα επιδείξει «αυστηρότητα» αν οι διαδηλώσεις γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό την αποσταθεροποίηση.

«Από δικαστική άποψη, οι ειρηνικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των μέσων διαβίωσης (…) είναι κατανοητές», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Κάθε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαδηλώσεων σε εργαλείο ανασφάλειας, καταστροφής των δημοσίων αγαθών ή υλοποίησης σεναρίων κατασκευασμένων στο εξωτερικό θα συνοδευθεί από νόμιμη, αναλογική και αυστηρή απάντηση», προειδοποίησε.

Νέα επίθεση σε κυβερνητικό κτήριο στο Ιράν

Νέα επίθεση σημειώθηκε σε κυβερνητικό κτίριο στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας διαδηλώσεων που αφορούν το υψηλό κόστος ζωής και την οικονομική κρίση που βιώνει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η πύλη εισόδου (...) του κτιρίου του επαρχιακού κυβερνήτη υπέστη ζημιές σε επίθεση που πραγματοποίησαν πολλά άτομα», δήλωσε ο Χαμέντ Οστοβάρ, επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής στην πόλη Φάσα, όπως αναφέρεται από τον δικαστικό ιστότοπο Mizan, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες ή να κάνει λόγο για διαδηλωτές.

Η Φάσα βρίσκεται 780 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε την Κυριακή ένα αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων πριν εξαπλωθεί σε ορισμένα πανεπιστήμια, αποκτώντας γρήγορα δυναμική σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο βραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτης, Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε μάλιστα στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών κάνοντας λόγο για μια «εξέγερση» για να «προχωρήσει η ιστορία μπροστά»

«Ο κοινός πόνος έχει μετατραπεί σε κραυγή στους δρόμους. Για τέσσερις ημέρες, ο λαός ξεσηκώθηκε, όχι για να παραπονεθεί, αλλά για να απαιτήσει αλλαγή», έγραψε στο Instagram.

«Αυτή η επανάσταση είναι μια θέληση που αποφάσισε να επιμείνει, να προχωρήσει μπροστά και να προωθήσει την ιστορία», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, αντίπαλος του ιρανικού καθεστώτος. «Όταν δεν μένει τίποτα να χάσεις,, ο φόβος εξαφανίζεται. Οι φωνές ενώνονται, η σιωπή σπάει και η επιστροφή είναι αδύνατη», συνέχισε ο Παναχί.

Χθες Τρίτη, ξέσπασαν φοιτητικές διαδηλώσεις σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA και ILNA.

Προηγουμένως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αναφέρει νέες διαδηλώσεις, παρόλο που σχολεία, τράπεζες και δημόσιοι φορείς έκλεισαν με εντολή των αρχών σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα λόγω του κρύου καιρού και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό το κίνημα ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής, σε αυτό το στάδιο, δεν φαίνεται να θυμίζει τις μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν το Ιράν στα τέλη του 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, που πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Ο θάνατός της, μετά από σύλληψη επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά την μαντίλα της, κατά παράβαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα του Ιράν, πυροδότησε κύμα οργής κατά το οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών των δυνάμεων ασφαλείας.