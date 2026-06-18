Ιράν: «Η συμφωνία είναι αγγελτήριο της αποτυχίας των ΗΠΑ»

Ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κρίνει πως η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφτεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία, έπειτα από τρεις και πλέον μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, ηχεί σαν αγγελτήριο ήττας των ΗΠΑ.

«Η συμφωνία αυτή καταγράφει την αποτυχία των ΗΠΑ. Ο κόσμος θα ενημερωθεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του», είπε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, βετεράνος των Φρουρών της Επανάστασης, μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου από τα δυο μέρη.

Ο κ. Γαλιμπάφ αναμένεται να είναι παρών στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου αυτής, μαζί με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Προγραμματίζεται να διεξαχθεί αύριο κοντά στη Λουκέρνη.