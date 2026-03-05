Μενού

Ιράν: Η τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».

Reader symbol
Newsroom
Πολεμικό αεροσκάφος των ΗΠΑ
Πολεμικό αεροσκάφος των ΗΠΑ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Διαβάστε ακόμα: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η μεγαλύτερη ανησυχία για τις ΗΠΑ, αντηχεί μέσα σε άδειες αποθήκες πυραύλων

Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ