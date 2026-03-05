Ιράν: Η τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.
Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.
Διαβάστε ακόμα: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η μεγαλύτερη ανησυχία για τις ΗΠΑ, αντηχεί μέσα σε άδειες αποθήκες πυραύλων
Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».
- Μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο για όσα είπε στο Αλ Τσαντίρι: «Χυδαία επίθεση»
- Πόσο κοστίζει μια ιδιωτική πτήση από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα; Το αστρονομικό ποσό
- Πόλεμος στην Ελλάδα το 2026; Τo ChatGPT δίνει ένα αναπάντεχο ποσοστό πιθανότητας
- Χαμός στον αέρα του Live News: «Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια κύριε Ευαγγελάτο, είστε επικίνδυνος!»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.