Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η μεγαλύτερη ανησυχία για τις ΗΠΑ, αντηχεί μέσα σε άδειες αποθήκες πυραύλων

Σχεδόν κάθε διεθνολόγος και γεωπολιτικός αναλυτής που σέβεται τον εαυτό του,θα αναγνωρίσει πως ο πόλεμος των ημερών μας στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, είναι μία κούρσα αντοχής.

Περισσότερο, μία μάχη αντοχής του καθεστώτος, και σε δεύτερο χρόνο μία μάχη αντοχής υλικών. Από τη μία, το μπλοκ ΗΠΑ - Ισραήλ, προσπαθεί να αποδυναμώσει όσο περισσότερο γίνεται τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης, και «αγιάζοντας» τα μέσα, να αποδυναμώσει το Ιράν ως εμπορικό εταίρο του ανατολικού μπλοκ.

Από την άλλη, οι πληγωμένοι «Πέρσες» διασφαλίζουν πως ο πόλεμος αυτός θα κοστίσει στις ΗΠΑ, διαμέσω των επιτελικών καθεστώτων τους στη Μέση Ανατολή, στοχεύοντας και απειλώντας ζωτικές υποδομές τους.

Μέση Ανατολή: O «γαλαντόμος» Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με... περηφάνια, αναφέρει η Washington Post, ότι το απόθεμα όπλων για τον πόλεμο στο Ιράν είναι το μεγαλύτερο δυνατό και ότι δεν θα εξαντληθεί.

Διαβάστε ακόμα: Πώς οι κουρδικές ιρανικές οργανώσεις μπορούν να οδηγήσουν τον πόλεμο σε νέα φάση: Ο ρόλος Μοσάντ και CIA

Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων πυραύλων, η οποία ώθησε το υπουργείο Άμυνας να προβεί τον Ιανουάριο σε πιέσεις για την αύξηση της παραγωγής από την Lockheed Martin και την RTX, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Και είναι λογικό, καθώς η κατανάλωση έχει αυξηθεί γεωμετρικά.

Ο σύγχρονος πόλεμος έχει να κάνει με πυραύλους, αναχαιτιστικά, αεροσκάφη stealth και drones. Χάρη σε εταιρείες όπως η Lockheed, η RTX, η Northrop Grumman Corp. και άλλες, ο αμερικανικός στρατός έχει στη διάθεσή του τα πιο εξελιγμένα και ικανά από αυτά τα επιθετικά και αμυντικά όπλα.

Το μειονέκτημα είναι ότι είναι ακριβά στη λειτουργία τους και πολύπλοκα στην κατασκευή τους. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν θα ξεμείνουν από αυτά τα ακριβά πυρομαχικά κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης με το Ιράν. Όμως τα αποθέματα μειώνονται και ίσως η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, αποτελεί ένα «καμπανάκι» για την αύξηση των προμηθειών. Και αυτό διότι η επόμενη σύγκρουση μπορεί να απαιτήσει ακόμη περισσότερα βλήματα.

Ό,τι δεν σε σκοτώνει

Το ζητούμενο για της ΗΠΑ, από τη συνεχιζόμενη τωρινή σύγκρουση, είναι το Ιράν να μην ορθοποδήσει αρκετά γρήγορα. Κάτι που, με την Κίνα και τη Ρωσία για γείτονες, καθίσταται αρκετά δύσκολο.

Διαβάστε ακόμα: Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη - Το Ιράν απαντά με πυραύλους

Η ικανότητα του Ιράν να απειλεί με αντίποινα στη Μέση Ανατολή είχε ήδη υποβαθμιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο. Στις τελευταίες επιθέσεις, ένα μπαράζ πυραύλων ATACMS και πυραύλων κρουζ Tomahawk, πλαισιωμένοι από μαχητικά αεροσκάφη stealth και βομβαρδιστικά, εξαφάνισαν τα περισσότερα κέντρα διοίκησης, συστήματα αεράμυνας και εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν τις πρώτες ημέρες.

Μετά από λίγες ημέρες, επιτεύχθηκε αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν, γεγονός που μειώνει δραστικά την ανάγκη εκτόξευσης αυτών των ακριβών πυραύλων. Οι πύραυλοι ATACMS και Tomahawk κοστίζουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα drones Sahed, τα οποία χρησιμοποιεί το Ιράν με διάφορους τρόπους. Αυτά τα drones είναι φθηνά στην παραγωγή τους και κρύβονται πιο εύκολα, δίνοντας στην Τεχεράνη την ικανότητα να προβαίνει σε κοστοβόρα αντίποινα.

Τα συστήματα αναχαίτισης είναι ακόμη πιο δαπανηρά από τους πυραύλους και εγείρουν τη μεγαλύτερη ανησυχία για την εξάντληση των αποθεμάτων. Τα συστήματα Patriot κοστίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, και αυτό το κόστος ανεβαίνει σε περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια για κάθε αναχαιτιστικό σύστημα THAAD.

Τα συστήματα εκτοξεύουν πολλαπλούς πυραύλους για να αντιμετωπίσουν έναν εισερχόμενο πύραυλο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήξη του στόχου. Οι υπολογισμοί τόσο για το κόστος όσο και για το απόθεμα γίνονται γρήγορα άνισοι εάν τα αναχαιτιστικά συστήματα Patriot χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ενός ιρανικού drone, η παραγωγή του οποίου μπορεί να κοστίσει λιγότερο από 50.000 δολάρια.

Μέση Ανατολή - Και ο επόμενος πόλεμος;

Ανεξαρτήτως, το ερώτημα είναι τι θα γίνει στον επόμενο πόλεμο. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες; Θα υπάρχει το απαιτούμενο απόθεμα για τις πολεμικές επιχειρήσεις; Θα επιτευχθεί τόσο γρήγορα η αεροπορική υπεροχή; Λόγου χάρη, τι θα γίνει με τη Ρωσία ή και την Κίνα;

Αυτός ο δεύτερος ψυχρός πόλεμος είναι δυνητικά πιο επικίνδυνος από τον πρώτο, επειδή η Κίνα, η οποία έχει υποστηρίξει τόσο το Ιράν, τη Ρωσία όσο και τη Βόρεια Κορέα, έχει μια πολύ πιο ανεπτυγμένη βιομηχανική βάση από την παλιά Σοβιετική Ένωση.

Στην πραγματικότητα, η βιομηχανική ικανότητα της Κίνας είναι απαράμιλλη στον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτρέψει τη βιομηχανική τους βάση να υποβαθμιστεί με την πάροδο των ετών, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού διασπάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.