Ιράν: Ηχηρή διάψευση Αραγτσί για τις σχέσεις με το Πακιστάν – «Προτεραιότητα το τέλος του παράνομου πολέμου»

Σε μια αποφασιστική παρέμβαση προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με τη διπλωματική στάση της χώρας του, καταγγέλλοντας παράλληλα τη στάση των αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης.

Iran's position is being misrepresented by U.S. media.



We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.



پاکستان زنده باد pic.twitter.com/AUjBQxOFyA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε πως οι αναφορές που κάνουν λόγο για άρνηση επίσκεψής του στο Πακιστάν είναι προϊόν παραποίησης. Ο Αραγτσί υπογράμμισε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Τεχεράνης προς το Ισλαμαμπάντ, διαμηνύοντας πως οι διμερείς σχέσεις παραμένουν ισχυρές και ουδέποτε τέθηκε ζήτημα αποφυγής της συνάντησης.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Αμπάς Αραγτσί έθεσε το πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ιρανικής κυβέρνησης, εστιάζοντας στην πολεμική σύρραξη που μαίνεται στην περιοχή:

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι για ένα οριστικό και διαρκές ΤΕΛΟΣ στον παράνομο πόλεμο που μας επιβάλλεται», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωταρχικός στόχος της ιρανικής διπλωματίας αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα οδηγήσουν σε έναν μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών, τις οποίες η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως παράνομη επιβολή κατά της κυριαρχίας της.