Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο

Τμήματα εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν δέχθηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο πρόσθεσε ότι η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με το CNN, το πρακτορείο ανέφερε πως το South Pars, ένα κοίτασμα φυσικού αερίου, και το Asaluyeh, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις πετρελαίου και πετροχημικών, δέχτηκαν πλήγματα.

Εν τω μεταξύ, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» από πολλά διυλιστήρια στο Asaluyeh, αναφέροντας ότι «ορισμένες δεξαμενές αποθήκευσης και περιοχές εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε διαφορετικά στάδια» του διυλιστηρίου είχαν πληγεί.

Το προσωπικό μεταφέρθηκε σε ασφαλείς τοποθεσίες, ανέφερε το Fars, και ομάδες διάσωσης εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα αποτελούσε την πρώτη επίθεση εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτόν τον πόλεμο.