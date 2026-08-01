Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις αυτής της φύσης να θεωρείται πιθανό να διεξαχθούν ήδη μέσα στο σαββατοκύριακο, μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει διατάξει ακόμη να προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, κατά τις πηγές του δικτύου.

Η επιχείρηση, που θα σηματοδοτούσε την επανένταξη του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο, θα αποτελούσε μια από τις πιο σκληρές μέχρι σήμερα στον πόλεμο, κατά το CBS, που ανέφερε επίσης ότι συζητείται η ολοκλήρωσή τους προτού ανοίξουν οι αγορές μεθαύριο Δευτέρα και μια από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι να κοπεί το ρεύμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

BREAKING: US, Israel plan strikes on Iran's energy infrastructure, with attacks possible this weekend, US media report.



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«Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιστρέψει το Ιράν στις συνομιλίες»

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ,ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν όσο η ιρανική ηγεσία αρνείται να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αντέξει επ' αόριστον το κόστος της σύγκρουσης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί.

«Κάποια στιγμή δεν θ' αντέξουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά.

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επιστρέψει στη διπλωματική οδό, εφόσον το Ιράν αποφασίσει να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στους Ιρανούς διαπραγματευτές, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται χωρίς αποτέλεσμα.

«Για παράδειγμα, συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα και καθόμαστε επτά ώρες να μιλάμε γι' αυτό. Και τους λέω: γιατί χρειάζεστε επτά ώρες; Μπορεί να λυθεί σε δέκα λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά, θα έπρεπε να το έχετε λύσει», ανέφερε.