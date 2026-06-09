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Ιράν: Κανονικά οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης

Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης «Ιμάμης Χομεϊνί» αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά τη νύχτα της Κυριακής.

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Ιράν - Τεχεράνη
Ιρανή με τη σημαία της χώρας της | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ABEDIN TAHERKENAREH
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Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο του Ιράν Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο κυριότερα στην ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν, αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω βομβαρδισμών του Ισραήλ, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

Με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν, ανέφερε εκπρόσωπος του αερολιμένα, ο Τζαβάντ Σαλεχί Αρτιμανί, κατά τα πρακτορεία.

Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.

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