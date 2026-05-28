Το Ιράν καταδικάζει τις απειλές Τραμπ κατά του Ομάν και δηλώνει την αλληλεγγύη του

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι εκφράζει «αλληλεγγύη» στο Ομάν, μετά τις νέες απειλές Τραμπ για πλήγματα κατά του έθνους εάν επιχειρήσει να ασκήσει έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ με την Τεχεράνη.

Ο Εσμαΐλ Μπακάι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, καταδίκασε την «απειλητική ρητορική Αμερικανών αξιωματούχων εναντίον του Ιράν και ορισμένων άλλων περιφερειακών χωρών» και εξέφρασε αλληλεγγύη με τη «φιλική και αδελφική χώρα του Ομάν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, (27/5), ότι ένα από τα πιο σημαντική περάσματα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, τα Στενά του Ορμούζ, θα παραμείνουν «ανοιχτά σε όλους» και ότι οι ΗΠΑ θα «τα επιβλέπουν».

Απέστειλε προειδοποίηση στο Ομάν να μην παρέμβει, λέγοντας: «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι ή θα πρέπει να τους ανατινάξουμε».

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η διαχείριση του Ορμούζ δεν έχει καμία σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά θα συντονιστεί με το Ομάν.

Ο Μπακάι «καταδίκασε επίσης έντονα» τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, αποκαλώντας τες «επιθετικές ενέργειες κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον ήταν μετρημένες, καθαρά αμυντικές και αποσκοπούσαν στη διατήρηση της εκεχειρίας. Σε αντίποινα για την ενέργεια των ΗΠΑ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με στόχο μια ανώνυμη αμερικανική βάση στην περιοχή.