Εκρηκτικό σκηνικό στα Στενά του Ορμούζ: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν πυρά εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με τα Στενά του Ορμούζζ να μετατρέπεται σε επίκεντρο στρατιωτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που δημιούργησε η Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Ορμούζ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ότι κυρώσεις ενδέχεται να επιβληθούν και σε όσους καταβάλουν τα συγκεκριμένα τέλη, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι «η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση “Οικονομική Οργή” έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», συνδέοντας ευθέως τις κυρώσεις με την ευρύτερη στρατηγική πίεσης των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη.

Πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, νέα επεισόδια σημειώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τεσσάρων πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν από την περιοχή χωρίς «συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως μετέδωσε το IRIB μέσω Telegram, τα πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να δεχθούν προειδοποιητικά πυρά και να αναγκαστούν να αλλάξουν πορεία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ο τύπος των πλοίων ούτε η εθνικότητά τους.

Αμερικανικά πλήγματα και φόβοι κλιμάκωσης

Μέσα σε αυτό το ήδη τεταμένο σκηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών στόχων, τη δεύτερη μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones που θεωρήθηκαν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Παράλληλα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν εγκατάσταση ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, προκειμένου να αποτραπεί η απογείωση πέμπτου drone. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ενέργειες αυτές ήταν «μετρημένες και αμυντικές», με στόχο τη διατήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις αρχές Απριλίου.

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της Μπαντάρ Αμπάς, περιοχής όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν και κομβικό σημείο των Στενών του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί και στις αρχές της εβδομάδας σε ανταλλαγές πυρών με αμερικανικές δυνάμεις στην ίδια περιοχή, ενώ η Τεχεράνη κατηγορεί ανοιχτά την Ουάσιγκτον ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά και την εμπορική ναυτιλία.