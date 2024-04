Ιράν: «Καταρρίψαμε μικρά drones - Καμία επίθεση από το εξωτερικό και δεν σχεδιάζουμε αντίποινα»

Στην κανονικότητα επιστρέφει η καθημερινή ζωή στο Ιράν, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ στη χώρα, μετά την επίθεση του Ισραήλ, τη σημασία της οποίας η Ισλαμική Δημοκρατία υποβαθμίζει.

Η αεράμυνα κατέρριψε τρία μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φέρονται να εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας του Ιράν.

Here is 🇮🇷 #Iran's state broadcaster in Isfahan this morning:

"The city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives."

"1-2 hours ago, sounds were heard in the sky. We understand several miniature UAVs were overhead, which were shot down."… pic.twitter.com/nSuesaml6R