Το Ιράν κλείνει τμήμα των Στενών του Ορμούζ για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας

Κλείνουν σήμερα (17/02) για λίγες ώρες, τμήματα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, όπως μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο.

Το στενό είναι ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Απάντηση Χαμενεΐ στις απειλές Τραμπ

Στο μεταξύ, απάντηση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αποστολή μεγάλης αμερικανικής δύναμης στον Περσικό Κόλπο, έδωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στον ίδιο τόνο.

Στο μήνυμα απάντησή του στον Τραμπ, ο Χαμενεΐ τόνισε πως οι ΗΠΑ «δεν θα μπορέσουν να καταστρέψουν» την Τεχεράνη, όπως δεν το έχουν καταφέρει και τα τελευταία 47 χρόνια.

«Λένε ότι έστειλαν αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Το αεροπλανοφόρο είναι, πράγματι, επικίνδυνο εργαλείο, αλλά το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμα πιο επικίνδυνο» είπε.

Οι δηλώσεις του αυτές έγιναν ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι υπό πλήρη εξέλιξη στη Γενεύη.